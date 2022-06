Coronatests kann man auch darauf untersuchen, welche Variante des Virus jemand hat. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Corona Erst 1 und 2, nun 4 und 5 Von dpa | 10.06.2022, 15:19 Uhr

„Der Sommer, der Sommer, der Sommer, er wird gut.“ Das hat der jetzige Gesundheitsminister im vergangenen Jahr gesungen. In Sachen Corona wurde der Sommer auch super, nur noch sehr wenige Leute steckten sich an. In diesem Jahr könnte der Sommer anders verlaufen. Dann statt weniger Coronafällen werden es derzeit wieder mehr.