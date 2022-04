Krankenwagen FOTO: Julian Stratenschulte Gesundheit Ersatzkassen: Kassenärztliche Notrufnummer bringt Entlastung Von dpa | 01.04.2022, 13:17 Uhr | Update vor 21 Min.

Die kassenärztliche Notrufnummer trägt aus Sicht des Verbandes der Ersatzkassen in Mecklenburg-Vorpommern (Vdek) zu einer Entlastung des Rettungsdienstes im Land bei. „In über drei Viertel aller Fälle konnten die beim Telefonat geschilderten Situationen und Symptome durch Vertragsärzte behandelt werden, meist innerhalb von 24 Stunden“, teilte der Vdek in einer Mitteilung am Freitag mit. Nur drei Prozent der rund 1,2 Millionen Anrufe wurden demnach im Jahr 2021 als tatsächliche Notfälle identifiziert und an den Rettungsdienst weitergegeben. Der Verband bezieht sich hier auf eine Untersuchung des Zentralinstitutes für die Kassenärztliche Versorgung (ZI).