Schleswig-holstein Durchsuchung bei Arzt nach Bericht über falsche Atteste

Nach einem Medienbericht über angebliche Praktiken eines Arztes haben Einsatzkräfte am Donnerstag die Praxis des Mediziners in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) durchsucht. Dem 80-Jährigen werden Abrechnungsbetrug und das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse vorgeworfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. 14 Beamte waren am Donnerstag im Einsatz. Die Auswertung des erwarteten umfangreichen Beweismaterials wird den Angaben zufolge voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen.