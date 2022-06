ARCHIV - Fahrgäste stehen in einem Bus. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen Schutzmaßnahmen Drese für Beibehalten der Maskenpflicht im ÖPNV Von dpa | 20.06.2022, 15:19 Uhr

Kein Amt in Mecklenburg-Vorpommern spielt in der Corona-Pandemie eine so große Rolle wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). Entsprechend musste umgeschichtet werden, auch wurden neue Mitarbeiter eingestellt.