Fitnessmesse Fibo FOTO: Rolf Vennenbernd Nach Corona-Pause Die Rückkehr der Hantelstangen: Fitnessmesse Fibo gestartet Von dpa | 08.04.2022, 06:04 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Sportstudios waren dicht, der längste Fußweg führte bis zum eigenen Kühlschrank: Die Corona-Pandemie war für viele Menschen auch in Sachen Bewegung desaströs. Nun trifft sich die Fitness-Szene in Köln - und hört noch etwas mehr in den eigenen Körper hinein.