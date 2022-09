Paxlovid Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheit Coronamedikament: Für wen Paxlovid im Herbst sinnvoll ist Von dpa | 13.09.2022, 10:35 Uhr

Oh Schreck, ein positiver Corona-Test. Wer als älterer und/oder vorerkrankter Mensch im Herbst in diese Situation kommt, sollte wissen: Ein Medikament ist verfügbar, das bei rechtzeitiger Einnahme das Virus an der weiteren Vermehrung hindern kann.