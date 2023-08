In vielen Haushalten in Deutschland dürften die Corona-Selbsttests nur noch in den Schubladen liegen. Genau wie die Masken sind auch die Selbsttests spätestens seit dem Winter aus dem Alltag der meisten Menschen verschwunden.

Doch nun steigen die Corona-Zahlen wieder und Experten empfehlen bei Erkältungssymptomen doch wieder einen Selbsttest. Doch was tun, wenn nur noch abgelaufene Tests übrig sind?

Oft ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen

Die Tests besitzen meist zwei aufgedruckte Daten: ein Herstellungsdatum und ein Haltbarkeitsdatum. Zwischen diesen beiden Daten liegt meist ein Jahr, was bedeutet, dass die normale Haltbarkeit der Corona-Tests bei einem Jahr liegt.

Zwar können manche Komponenten des Tests, wie etwa die Entnahmestäbchen, auch länger haltbar sein, doch der eigentliche Test hat eine begrenzte Haltbarkeit, die neben dem Sanduhrsymbol aufgedruckt ist.

Ein wenige Tage abgelaufener Test kann aber noch problemlos verwendet werden. Zumal die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine Liste mit verlängerten Haltbarkeitsdaten von Selbsttests führt. Einige davon sind auch in Deutschland erhältlich.

Die verlängerten Haltbarkeitsdaten stammen von neuen Untersuchungen zu den Tests und unterscheiden sich somit auch von den tatsächlich abgedruckten Haltbarkeitsdaten. So könnten auf den ersten Blick abgelaufene Tests noch immer ohne Probleme verwendet werden.

Das Land Niedersachsen sieht sich mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert, droht nach der akuten Phase der Pandemie jetzt die Vernichtung von vielen Masken und Tests.

Im Zweifel: neuen Test benutzen

Trotz allem gilt im Zweifel: Lieber einen neuen Test verwenden, um ganz sicherzugehen. Da auch die Lagerung der Tests einen Einfluss auf die Haltbarkeit haben kann, sollte man es im Zweifel nicht darauf ankommen lassen und mit einem frischen Test sichergehen. Je mehr Zeit nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verstrichen ist, desto höher ist das Risiko eines fehlerhaften Tests.