ARCHIV - RKI-Experten erwarten, dass sich die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 stärker verbreiten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa FOTO: Bernd Weißbrod Covid-19 Corona-Subtypen häufiger: Warnung vor mehr Infektionsdruck Von dpa | 10.06.2022, 13:16 Uhr

In den letzten beiden Corona-Jahren hat sich das Infektionsgeschehen in der warmen Jahreszeit entspannt. Dass muss allerdings in diesem Sommer nicht auch so sein, warnt das RKI.