Corona-Pandemie: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 200 Von dpa | 27.05.2022, 18:53 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat in Mecklenburg-Vorpommern die Marke von 200 unterschritten. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner lag am Freitag bei 176,6 nach 220,2 am Mittwoch und 261,7 vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte.