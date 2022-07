Seit Jahren legen sich für viele Menschen dunkle Schatten auf die Seele. FOTO: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Pandemie, Krieg, steigende Preise Das Leben in der Dauerkrise macht uns krank Von Kay Müller | 21.07.2022, 11:02 Uhr

In einer Welt, die sich immer schneller dreht, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Pandemie, Krieg, steigende Preise setzen die Welt in Alarmzustand, aber auch die sich wandelnde Gesellschaft lässt Menschen krank werden. Was hat Netflix damit zu tun? Und wie können wir damit umgehen?