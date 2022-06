ARCHIV - Corona-Schnelltests mit positivem (l) und negativem Ergebnis liegen auf einem Tisch. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein über 500 Von dpa | 09.06.2022, 22:16 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag auf einen Wert über 500 gestiegen. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel vom Abend hervor. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei rund 458 gelegen. An diesem Donnerstag waren es 504,6.