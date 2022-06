ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für die Analyse vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 445,6 Von dpa | 03.06.2022, 19:51 Uhr | Update vor 41 Min.

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat am Freitag 445,6 betragen. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle hervor (Stand: 18.15 Uhr). Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 335,6 gelegen. Für das Bundesgebiet gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert am Freitag mit 261,3 an. Unter den Bundesländern hat hiernach Schleswig-Holstein weiter die mit Abstand höchste Inzidenz.