Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 420,7 Von dpa | 25.05.2022, 19:45 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch weiter gesunken. Der Wert lag bei 420,7, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 18.33 Uhr). Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen noch 447,7 betragen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle erfasst werden.