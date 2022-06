FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down ARCHIV - Proben für Corona-Tests werden im Diagnosticum-Labor in Plauen für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild Fallzahlen Corona-Inzidenz in NRW deutlich über 700 Von dpa | 24.06.2022, 07:40 Uhr

In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten weiter gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Wert am Freitagmorgen bei 738,3. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 479,4 gelegen. Dem RKI meldeten die Gesundheitsämter in NRW am Freitag 29.481 neue Corona-Ansteckungen und 16 Todesfälle binnen 24 Stunden.