Pandemie Corona-Fallzahlen steigen: Hospitalisierungsinzidenz sinkt Von dpa | 24.05.2022, 18:59 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag erneut abgenommen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner im Nordosten lag am Dienstag bei 228,0, nach 255,6 am Montag, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mitteilte.