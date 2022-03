Vor der Kirschblüte in der Bonner Altstadt FOTO: Oliver Berg Altstadt Bonner Kirschblüte steht bevor: Keine Corona-Einschränkungen Von dpa | 23.03.2022, 18:21 Uhr | Update vor 2 Std.

Bei der berühmten Bonner Kirschblüte wird es in diesem Jahr keine Einschränkungen für Besucher geben. Wegen der Corona-Pandemie empfiehlt die Stadt aber das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, wenn in den Altstadt-Straßen der nötige Abstand zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann. Entsprechende Hinweisschilder seien bereits aufgehängt worden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Hauptblüte werde voraussichtlich Anfang April beginnen.