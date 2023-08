Viele Menschen arbeiten täglich mit Computern und Bildschirmen. Selbst am Wochenende werden auf Bildschirmen von Handys, Tablets und Fernsehern Serien und Filme geschaut. Seit einigen Jahren verkaufen Brillenhändler Gläser mit sogenanntem Blaulichtfilter. Dieser soll die Augen und den Hormonspiegel von dem Bildschirmlicht abschirmen und Migräne und Übelkeit vorbeugen.

Eine neue Untersuchung der Victoria University in Australien hat nun ergeben: Es gibt keine Hinweise auf die Wirksamkeit dieser Brillen im Zusammenhang mit den Beschwerden, die durch langes Starren auf den Bildschirm auftreten.

Blaulicht sorgt in den meisten Fällen nicht für Beschwerden

„Unsere Untersuchungen ergaben, dass Blaulicht-Gläser gar keine kurzfristigen Auswirkungen auf visuelle Müdigkeit haben“, erklärt Laura Downie von der Universität dem Sender CNN. Zudem sei unklar, ob Blaulichtbrillen langfristige Auswirkungen auf Schlaf und Augengesundheit haben.

Viele Menschen bekommen vom langen Arbeiten am Computer Kopfschmerzen. Aber liegt es am Blaulicht? Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Das Blaulicht, das von einem Bildschirm ausgehe, sei zu gering, um Netzhautschäden hervorzurufen. Augenarzt Craig See von der Cleveland Klinik in Ohio sieht das Problem woanders: „Die meisten Menschen leiden am Computer-Vision-Syndrom.“ Dabei löse nicht das Blaulicht die Beschwerden aus, sondern das lange Starren auf einen Bildschirm.

„Ich empfehle normalerweise keine Blaulichtfilter für meine Patienten.“ Craig See Augenspezialist an der Cleveland Klinik

Die Symptome des Computer-Vision-Syndroms reichen von Kopfschmerzen und verschwommener Sicht, über Nackenschmerzen und Müdigkeit, bis hin zu gereizten Augen und Schwindel.

Langzeitwirkung von Blaulichtfiltern nicht bekannt

Die Untersuchung der Universität befasste sich mit 17 klinischen Studien, die alle wenige Tage oder nur einige Monate dauerten. Demnach sei die konkrete Langzeitwirkung nur schwer zu untersuchen, erklärt Laura Downie.

Dennoch filtere eine solche Brille nur zwischen 10 und 25 Prozent des Blaulichts eines Bildschirms. Stärkere Filter würden einen sehr starken Einfluss auf das allgemeine Sehvermögen nehmen, ergänzt ein Arzt.

Oft verschrieben, aber mit unbekannter Wirkung

Gerade in den USA würden viele Ärzte solche Blaulichtfilter verschreiben. Die Ergebnisse der Studie würden eine weitverbreitete Verschreibung von diesen Gläsern aber nicht unterstützen, sagt Laura Downie. In Deutschland werden die Filter nicht verschrieben, da die wissenschaftliche Grundlage dazu fehlt. Dennoch werben auch einige Brillenhersteller mit den Schutzfunktionen solcher Gläser.

Auch die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, ein Zusammenschluss aus über 8000 Augenärzten, zweifelt an der Wirksamkeit von Blaulichtfilter-Gläsern. Dabei handele es sich um „irreführende Werbung und verunsichernde Falschmeldungen, die rein kommerzielle Interessen verfolgen“, so DOG-Präsident Hagen Thieme in einer Mitteilung.

So können Bildschirm-Arbeiter ihre Augen schützen

Dennoch gibt es einiges, was das Computer-Vision-Syndrom und die einhergehenden Schmerzen verhindern kann, wie Augenarzt See erklärt.