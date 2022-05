Vorhaut ab: Eine Beschneidung kann für betroffene Jungen und Männer gravierende Folgen haben. FOTO: http://www.imago-images.de/ Tag der genitalen Selbstbestimmung Betroffener zu Jungen-Beschneidungen: „Die Politik ist gescheitert“ Von Marian Schäfer | 02.05.2022, 13:19 Uhr

Medizinisch nicht notwendige Beschneidungen sind Körperverletzung: So urteilte das Kölner Landgericht vor zehn Jahren. Danach legalisierte die Politik die Eingriffe. Am Samstag erinnert ein Aktionstag in Köln daran. Im Interview erklärt einer der Organisatoren, warum darunter auch Mädchen leiden.