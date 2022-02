Stefanie Drese (SPD), die Sozialministerin von MV FOTO: Jens Büttner Gesundheit-fitness Barmer Krankenkasse und Ministerin stellen Pflegereport vor Von dpa | 24.02.2022, 02:35 Uhr | Update vor 54 Min.

Die Krankenkasse Barmer und Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) stellen am Donnerstag (1130) den Pflegereport zu Entwicklungen und Trends vor. Auf Basis jüngster Hochrechnungen werde ein Blick in die Zukunft der Pflege geworfen, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Barmer und Gesundheitsministerium. Drese und der Landesgeschäftsführer der Barmer, Henning Kutzbach, wollen erläutern, welche Entwicklungen bis 2030 zu erwarten sind.