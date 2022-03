Mecklenburgisches Staatstheater FOTO: Jens Büttner Mecklenburg-vorpommern Ballett-Uraufführung in Schwerin - Mehr Zuschauer erlaubt Von dpa | 03.03.2022, 15:24 Uhr | Update vor 2 Std.

Wenige Tage nach dem Neustart des Spielbetriebs an den Theatern in Mecklenburg-Vorpommern bringt das Tanzensemble in Schwerin eine Uraufführung auf die Bühne. Am Mecklenburgischen Staatstheater steht am Freitag das Ballett „Through my Eyes“ nach Musik von Johannes Brahms auf dem Programm.