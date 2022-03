Blaulicht FOTO: Philipp von Ditfurth Kriminalität Bahn-Kontrolleure in Rostock wegen Maskenpflicht angegriffen Von dpa | 24.03.2022, 08:12 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Attacke gegen drei Straßenbahn-Kontrolleure am Mittwoch in Rostock geht auf eine Kontrolle zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes zurück. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock sagte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen Mittag an einer Straßenbahnhaltestelle im Osten der Stadt. Dabei wurden zwei der drei Kontrolleure im Alter von 28 und 51 Jahren leicht verletzt. Einer der Geschädigten wurde kurzzeitig in einer Klinik versorgt.