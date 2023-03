Gesunde Schallleitungen (links) und Motorzellen leiten den Schall an das Gehirn weiter. Die Motorzellen reagieren durch Schwingung auf Frequenzen.Geschädigte Motorzellen (rechts) leiten die Informationen nicht mehr vollständig an das Gehirn weiter, sie reagieren auf weniger Frequenzen. Foto: Gehörgang: (c) Russi & Morelli - stock.adobe.comIllustration: (c) ND-DESIGN.WORKS

Icon Maximize Icon Lightbox Maximize