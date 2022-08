ARCHIV - Baumkronen im Wald mindern zwar die gefährliche UV-Strahlung, dennoch ist Sonnenschutz beim Spaziergang unter Bäumen notwendig. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Landesforstanstalt rät Auch im Wald Sonnenschutz nicht vergessen Von dpa | 08.08.2022, 14:16 Uhr

Sonnenschutz am Strand oder in den Bergen, daran denkt man in der Regel. Aber auch im schattigen Wald? Auf jeden Fall sagen Experten.