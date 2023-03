Eine Person reibt sich das Gesicht im Bett Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Mini-Jetlag Angst vor Müdigkeit? So meistern Sie die Zeitumstellung Von dpa | 21.03.2023, 05:18 Uhr

Von Winter- auf Sommerzeit: Diese Umstellung sorgt bei so einigen für tiefe Augenringe und einen Knick in der Leistungsfähigkeit. Aber warum genau - und wie meistern wir den Start in die Sommerzeit?