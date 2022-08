Ambrosia, Beifuß-Traubenkraut genannt, ist eine allergieauslösende gefährliche, invasive Pflanze. FOTO: Imago images/Panthermedia/Nikoleta Vukovic up-down up-down Starke allergische Reaktionen Ambrosia-Pflanze quält Allergiker: So hoch ist die Pollenbelastung Von Julia Skaberna | 02.08.2022, 20:07 Uhr

Zwischen August und September haben die Ambrosia-Pollen eine hohe Konzentration in der Luft. Besonders Allergiker leiden in dieser Zeit stark darunter. So hoch sind die Belastungen und das können Sie als Allergiker tun.