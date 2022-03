„Alopecia Areata“-Betroffene Jada Pinkett Smith mit ihrem Mann Will Smith. FOTO: picture alliance/dpa/Invision/AP/Jordan Strauss Alopecia Areata Kreisrunder Haarausfall: Was wir über Jada Pinkett Smith Erkrankung wissen Von Marian Schäfer | 29.03.2022, 12:13 Uhr

Hollywood-Star Will Smith sorgte mit seiner Ohrfeige für Chris Rock für einen Eklat. Der hatte sich über Smiths’ Frau amüsiert, die an kreisrundem Haarausfall leidet. Was weiß man über die Erkrankung Alopecia Areata?