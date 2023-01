Affenpocken-Impfung Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down WHO weiter besorgt Affenpocken: Drohen ansteckendere Varianten? Von dpa | 04.01.2023, 10:16 Uhr

Die WHO hat wegen der Affenpockenausbrüche in zahlreichen Ländern eine internationale Notlage ausgerufen. Jetzt sind die Fälle um 90 Prozent zurückgegangen, Entwarnung gibt es von der WHO aber nicht.