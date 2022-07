ILLUSTRATION - Sollte es nicht genügend Affenpocken-Impfstoff geben, rät die Stiko, die zweite Dosis zu einem späteren Zeitpunkt zu geben. Foto: Al Diaz/Miami Herald via ZUMA Press Wire/dpa FOTO: Al Diaz up-down up-down Stiko-Empfehlung Affenpocken: Bei Impfstoffmangel zunächst eine Dosis geben Von dpa | 21.07.2022, 15:39 Uhr

Die Affenpocken haben sich in kurzer Zeit rund um den Erdball ausgebreitet. In Deutschland sind seit Mitte Mai rund 2200 Fälle gemeldet worden. Die Stiko empfiehlt bestimmten Menschen eine Impfung. Doch was ist, wenn der Impfstoff nicht ausreicht?