Affenpocken Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases/AP/dpa up-down up-down WHO Affenpocken-Ausbruch bleibt Gesundheitsnotstand Von dpa | 15.02.2023, 17:39 Uhr

Weil in zahlreichen Ländern plötzlich Affenpocken auftraten, rief die WHO am 23. Juli 2022 den internationalen Gesundheitsnotstand aus. Die Fälle gehen inzwischen deutlich zurück. Bleibt es also bei dieser Alarmstufe?