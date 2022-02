Corona-Test FOTO: Marijan Murat Politik Erneut weniger Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen Von dpa | 18.02.2022, 10:25 Uhr | Update vor 14 Std.

Langsam aber sicher sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 1122,0 - nach 1130,0 am Vortag. So viele Menschen je 100 000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an, wie das Land auf seiner Internetseite zum Infektionsgeschehen mitteilte.