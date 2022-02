Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Politik Hospitalisierungsinzidenz in MV über 9 Von dpa | 17.02.2022, 18:24 Uhr | Update am 17.02.2022

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag sowie zu vergangener Woche höher ausgefallen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 4052 neue Fälle. Am Mittwoch waren es 3643 und am Donnerstag vor einer Woche 3761 gewesen.