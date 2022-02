Corona-Test FOTO: Jens Kalaene Politik Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen sinkt langsam weiter Von dpa | 17.02.2022, 11:03 Uhr | Update am 17.02.2022

Die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus geht in Niedersachsen langsam weiter zurück. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Donnerstag bei 1130,0 nach 1134,9 am Vortag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an, wie das Land auf seiner Internetseite zum Infektionsgeschehen mitteilte.