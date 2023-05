Wie der Schmerztherapie-Chefarzt Dr. Stefan Lauer-Riffard und der Neurologe Dr. Markus Sofianos vom Marienhospital der Niels-Stensen-Kliniken erklären, wird je nach Zählweise zwischen mindestens 250 und 350 Arten von Kopfschmerzen unterschieden. Besonders Migräne ist mit einem hohen Leidensdruck für die Betroffenen verbunden. Dabei können Attacken von stechenden, meist halbseitigen Kopfschmerzen bis zu 72 Stunden lang anhalten und je nach Ausprägung stellen sich Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit oder sogar Sehstörungen ein.

Unter der Überschrift „Migräne und andere Kopfschmerzen – was kann ich tun?“ informieren Lauer-Riffard und Sofianos am Mittwoch, 17. Mai, 18 Uhr, im nächsten Vortrag der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ der Niels-Stensen-Kliniken über Strategien zur Behandlung von Migräne und von anderen wiederkehrenden bzw. chronischen Kopfschmerzen. Ein Schwerpunkt liegt bei neuen Medikamententherapien zum Vorbeugen von Migräne-Attacken. Der Vortrag im NOZ-Medienzentrum am Breiten Gang 10-16 ist wie gewohnt kostenlos für Besucher zugänglich und kann gleichzeitig unter der Adresse www.noz.de/kopfschmerzen im Internet angesehen werden. ffn-Moderator Moritz Zachow führt durch den Abend. Nach dem Vortrag können in einem Podiumsgespräch Fragen an die Ärzte gerichtet werden. Es können auch vorab Fragen gestellt werden, die nach Möglichkeit mit in den Vortrag einfließen oder abschließend in der Fragerunde aufgegriffen werden. Einsendungen sind per E-Mail über die Adresse gesundheit-im-gespraech@noz.de möglich.

Nach den Erfahrungen von Lauer-Riffard und Sofianos gibt es bei Migräne und anderen Kopfschmerz-Erkrankungen einen großen Anteil von „unterbehandelten“ Patienten – also solchen Menschen, bei denen ihre Erkrankungen noch nicht erkannt wurden oder die nicht oder nicht leitliniengerecht behandelt werden. „Der Anteil liegt bei 30 bis 40 Prozent. Es ist keine Seltenheit, dass Patienten zu uns kommen, die jahrelang von schwersten Migräne-Attacken betroffen waren und sich immer nur mit frei verkäuflichen Schmerzmitteln dagegen zu helfen versucht haben“, berichtet Lauer-Riffard. Ein Grund sei, dass Migräne weithin in einem Ruf stehe, dass sie nicht oder nicht gut zu behandeln sei. „Aber das stimmt nicht – man kann etwas machen bei Migräne“, so der Chefarzt. „In den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten sind eine ganze Reihe von Medikamenten entwickelt worden, die sich sowohl akut gegen die Attacken als auch prophylaktisch einsetzen lassen, um die Frequenz und die Intensität der Attacken zu senken.“

Neurologe Dr. Markus Sofianos (l.) und Schmerztherapie-Chefarzt Dr. Stefan Lauer-Riffard vom Marienhospital der Niels-Stensen-Kliniken klären über Kopfschmerzen auf. Foto: Niels-Stensen-Kliniken

Kopfschmerzen nicht auf die leichte Schulter nehmen

Wie er und Sofianos herausstellen, werden die seit wenigen Jahren neu erhältliche Antikörper-Medikamente nicht nur erfolgreich zur Migräneprophylaxe in der alltäglichen Praxis angewandt, sondern werden nun auch von den Fachgesellschaften in der aktualisierten Leitlinie zur Behandlung der Migräne empfohlen. „Sie wirken besonders effektiv und sind mit weniger Nebenwirkungen als andere Medikamente verbunden“, erklärt Sofianos. „Allerdings sind sie nicht für jeden Erkrankten geeignet und die Krankenkassen bezahlen sie vorerst nur unter bestimmten Voraussetzungen.“

Wie Lauer-Riffard und Sofianos beschreiben, hat sich die MHO-Schmerztherapie neben weiteren Bereichen auch auf die Behandlung von Migräne- und Kopfschmerz-Erkrankungen spezialisiert. Das Leistungsspektrum reiche von einer „Kopfschmerz-Sprechstunde“ über eine spezielle Diagnostik bis zu ambulanten/stationären Behandlungen und zur multimodalen Schmerztherapie. „Bei der Behandlung spielt immer auch die nicht-medikamentöse Prophylaxe wie beispielsweise mit Entspannungsverfahren, Ausdauersport und Stressbewältigung eine wichtige Rolle“, so Lauer-Riffard.

Kopfschmerzen sind ein besonders wichtiger Behandlungsbereich: Sie sind neben Rückenschmerzen die häufigste Schmerzerkrankung in Deutschland und damit einer der Hauptgründe für Arztbesuche. Laut Techniker Krankenkasse sind in Deutschland über 70 Prozent der Bevölkerung von vorübergehenden oder anhaltenden Kopfschmerzen betroffen, mehr als 50 Mio. Menschen. Nach Infos von Lauer-Riffard und Sofianos ist auch Migräne weit verbreitet. „Der Anteil liegt bei 15 Prozent der Bevölkerung – wir gehen von mindestens zehn bis 12 Mio. Erkrankten aus“, so Lauer-Riffard. Wie Sofianos ergänzt, ist neben Migräne auch häufig der chronische Spannungskopfschmerz, seltener andere Kopfschmerzformen, wie der Cluster-Kopfschmerz, ein Problem in Alltag und Beruf. Für alle Arten von Kopfschmerzen gelte: Wenn sie häufig oder regelmäßig auftreten, ausgeprägt ausfallen oder lange anhalten, sollte der Weg zum Arzt führen.

