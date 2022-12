Die Zertifizierung erfolgt durch die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft und damit wird bescheinigt, dass das Team der Stroke Unit Schlaganfall-Patienten nach den höchsten Qualitätsstandards behandelt und das nach bestehenden SOPs (Standard Operating Procedure).

Beispiele dafür sind, dass u.a. bereits auf der Stroke Unit schon parallel zur Diagnostik die Reha begonnen wird – gemeinsam mit Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten – und auf Station neben dem Ärzteteam auch speziell ausgebildetes Personal wie Stroke Nurses im Einsatz sind.

Hinzu kommen regelmäßige Teilnahmen an Teamfortbildungen und interdisziplinären Konferenzen sowie an wissenschaftlichen Studien. Außerdem sind 24/7 eine CT- oder MRT-Bildgebung sowie Kathetereingriffe möglich.

In Deutschland gibt es pro Jahr rund 270.000 Schlaganfall-Patienten. In diesem Jahr werden rund 1.000 Patienten in der Stroke Unit am Natruper Holz behandelt.

Lesen Sie mehr über die Niels-Stensen-Kliniken.