Nachdem in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen deutlich weniger Kinder als Frühchen geboren wurden, steigt die Anzahl nach den Beobachtungen von Dr. Götz Menke vom Marienhospital Osnabrück (MHO) und Dr. Florian Urlichs vom Christlichen Kinderhospital Osnabrück (CKO) nun wieder und hat ein Niveau wie vor Corona erreicht.

Menke, der Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde des Marienhospitals, und Urlichs, der Chefarzt der Neonatologie im Christlichen Kinderhospital Osnabrück, klären im nächsten Vortrag der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ der Niels-Stensen-Kliniken über die Risiken und Vorsorge von Frühgeburten auf und informieren über die Behandlung von Müttern und Kindern. Der Vortrag findet am Mittwoch, 15. Februar, 18 Uhr, im NOZ-Medienzentrum am Breiten Gang statt. Er ist wie gewohnt für Besucher zugänglich und kann gleichzeitig im Internet angesehen werden.

Der Live-Übertragung ist unter der Adresse www.noz.de/fruehgeburt zugänglich. ffn-Moderator Moritz Zachow führt durch den Abend. Den beiden Chefärzten können nach dem Vortrag Fragen gestellt werden. Zusätzlich können vorab Fragen eingereicht werden, deren Beantwortung die Ärzte nach Möglichkeit mit in den Vortrag einfließen lassen. Einsendungen sind per E-Mail über die Adresse gesundheit-im-gespraech@noz.de möglich.

Wie Menke und Urlichs erläutern, kommen in Deutschland jährlich mehr als 10% aller 750.000 neugeborenen Kinder als Frühchen zur Welt, werden also vor dem Ende der 37. Schwangerschaftswoche geboren oder haben ein Geburtsgewicht von weniger als 2500 Gramm. Unter den frühgeborenen Kindern wird zwischen Babys unterscheiden, die ab der 32. Woche, von der 28. bis einschließlich 31. Woche oder vor der 28. Woche bzw. mit weniger als 1500 Gramm geboren werden. „Die ganz frühen Kinder waren früher besonders gefährdet. Heute haben sich die Chancen, dass sie ohne Spätfolgen überleben, deutlich verbessert – aber trotzdem fehlt allen Frühchen wertvolle Entwicklungszeit, so dass eine Frühgeburt immer möglichst verhindert oder so lange verzögert werden sollte, dass die Risiken für das Baby möglichst klein sind“, so Menke.

Dr. Florian Urlichs vom Christlichen Kinderhospital Osnabrück (lk.) und Dr. Götz Menke vom Marienhospital Osnabrück

Es gibt u.a. Medikamententherapien, mit denen sich eine Geburt verzögern lässt. „Wenn die Gefahr einer Frühgeburt besteht, überlegen wir uns differenzierte Strategien mit den Eltern“, erläutert Menke. „Wichtig ist vor allem, dass sie sich von Anfang an entscheiden, dass ihre Kinder dort zur Welt kommen sollten, wo eine intensivmedizinische Versorgung eines frühgeborenen Kindes sichergestellt ist – also in einem Perinatalzentrum, das neben der Geburtshilfe auch für Neugeborenenintensivmedizin ausgelegt ist.“

Wie Menke und Urlichs erklären, erreicht das Level-1-Perinatalzentrum von MHO und CKO die höchste Versorgungsstufe für Babys mit dem größten Risiko. Geburtshilfe und Neonatologie stellten durch ihre interprofessionelle Zusammenarbeit rund um die Uhr eine optimale Versorgung von Müttern und Kindern sicher. „Wir sind für alle Anforderungen ausgelegt, die sich bei der intensivmedizinischen Versorgung von Frühgeborenen an der Grenze ihrer Lebensfähigkeit oder sonst bei der Behandlung von Neugeborenen ergeben“, beschreibt Urlichs. „Neben dem Anstieg bei den Frühgeburten beobachten wir zurzeit auch eine Zunahme von Infektionen bei Neugeborenen, insbesondere invasive Streptokokken-Infektionen. Infektionen stehen in einem Zusammenhang mit der Frühgeburtlichkeit.“

Nach den Angaben der Ärzte gehören neben Vorerkrankungen der Mütter wie Diabetes oder Schilddrüsenunterfunktion auch Blasen- und Scheideninfektionen oder auch Zahnfleischentzündungen zu den Ursachen für Frühgeburten. Auch Infektionen mit Corona und anderen Viren können sie auslösen. Weiter zählen ein besonders junges oder hohes Alter der Mütter, mögliche vorherige Frühgeburten sowie Rauchen, Unter-/Übergewicht und Einflüsse wie Stress und psychischer Druck zu den Risikofaktoren. Auch Mehrlingsschwangerschaften durch künstliche Befruchtung und medizinische Gründe durch die intensive Überwachung von Risikoschwangerschaften tragen zur Anzahl von Frühgeburten bei.

Wie die Ärzte berichten, belegen es Studien, dass in der Zeit der Pandemie die Einschränkungen der sozialen Kontakte, gesünderes Leben und das stressfreiere Arbeiten im Home-Office dazu beigetragen haben, dass weniger Kinder als Frühchen geboren wurden. „Bei uns ist die Zahl um ein Drittel gesunken“, so Urlichs. „Während es sonst etwa 60 bis 70 Frühgeburten jährlich sind, waren es im ersten Jahr der Corona-Pandemie nur etwa 40. Seit dem letzten Jahr sind wir wieder auf dem Vor-Corona-Level. Jetzt ohne die Beschränkungen kommt es zu dem verstärkten Infektionsgeschehen mit Influenza und dem RS-Virus – und in der Folge wieder zu mehr Frühgeburten.“ Impfen gegen Grippe und RS-Viren sei ein wichtiger Schutz für die Mütter, raten die Ärzte. Und ganz besonders eine gute Zahngesundheit.

