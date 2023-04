Vor Rückenoperationen sind viele Erkrankte besorgt, dass sie eine Querschnittlähmung davontragen könnten. Wie Chefarzt Prof. Dr. Uwe Joosten von der der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Marienhospitals Osnabrück (MHO) der Niels-Stensen-Kliniken und Dr. Frank Möllmann, der Leiter des Wirbelsäulenzentrums der MHO-Klinik für Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, erklären, bestehen heute durch minimierte Zugänge und moderne chirurgische Techniken kaum noch Gefahren bei Eingriffen an der Wirbelsäule und Fälle von Lähmungen sind ihnen nicht aus eigenem Erleben, sondern nur aus dem Lehrbuch bekannt – aber trotzdem sind Rückenoperationen nach ihren Angaben auch bei anhaltenden Beschwerden nicht immer die erste Wahl.

Unter dem Titel „Baustelle Rücken – Wann muss operiert werden?“ informieren Joosten und Möllmann am Mittwoch, 19. April, 18 Uhr, im nächsten Vortrag der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ der Niels-Stensen-Kliniken über Eingriffe am Rücken. Der Vortrag im NOZ-Medienzentrum am Breiten Gang 10-16 ist wie gewohnt für Besucher zugänglich und kann gleichzeitig unter der Adresse www.noz.de/ruecken im Internet angesehen werden. ffn-Moderator Moritz Zachow führt durch den Abend. Nach dem Vortrag können die Ärzte angesprochen werden. Es können auch wieder vorab Fragen gestellt werden, deren Beantwortung Joosten und Möllmann nach Möglichkeit mit einfließen lassen. Einsendungen sind per E-Mail über die Adresse gesundheit-im-gespraech@noz.de möglich.

Eingriffe am Rücken werden häufiger

In dem Vortrag zeigen die Mediziner auf, in welchen Fällen Operationen am Rücken geboten erscheinen und wann sie nicht unbedingt notwendig sind. Hintergrund ist es, dass die Anzahl der Eingriffe am Rücken in Deutschland ständig steigt und nach den Beobachtungen von Experten viele Eingriffe vorschnell durchgeführt werden. Nach den Angaben von Joosten und Möllmann wird es in Vergleichsuntersuchungen ersichtlich, dass große regionale Unterschiede bei Krankenhauseinweisungen wegen Rückenbeschwerden und der Anzahl der aufwendigen Eingriffe am Rücken bestehen, die nicht auf die Versorgungsangebote und die jeweilige Bevölkerungsstruktur zurückzuführen sind.

Ein interessantes Beispiel kommt aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung: Danach wurden 2017 in Fulda die meisten Wirbelsäulenversteifungen durchgeführt – siebenmal häufiger als in Osnabrück mit den wenigsten derartigen Eingriffen. Die meisten Bandscheibeneingriffe gab es ebenfalls in Hessen (Hersfeld) – sechsmal öfter als in Cottbus in Brandenburg am unteren Ende der Skala. Bei einer speziellen Entlastungsoperation lag das Verhältnis bei zehn zu eins – wieder war Fulda der Spitzenreiter.

Operation nicht immer nötig

„Vermeidbare Krankenhausaufenthalte sind nicht nur unangenehm für die Patienten, sondern sie sind auch mit hohen Kosten fürs Gesundheitssystem verbunden“, sagt Joosten. „Nach unseren Erfahrungen lässt es sich bei vielen Indikationen nur mit konventionellen Methoden ohne Operation erreichen, dass Patienten keine Schmerzen mehr haben. Das gilt bei Bandscheibenvorfällen ebenso wie bei Verengungen von Wirbelkanälen oder verschleißbedingten Instabilitäten.“

Dr. Frank Möllmann (l.) und Prof. Dr. Uwe Joosten vom Marienhospital klären über Eingriffe am Rücken auf.

Wie die Ärzte erklären, hängt es immer von individuellen Befunden und weiteren Faktoren wie Alter, Lebensstil und den Anforderungen nach Abschluss einer Behandlung ab, welche Therapie für einen Patienten die beste Option ist. „Es kann sein, dass bei gleichen Befunden für einen jüngeren Menschen eine andere Therapie als bei einem älteren Menschen geboten erscheint“, erklärt Neumann. „Es kommt darauf an, eine ,sinnvolle‘ Behandlung für den jeweiligen Patienten zu finden. Dabei muss zwischen Vor- und Nachteilen von Behandlungsverfahren abgewogen werden, die individuell unterschiedlich sind.“

Wie Joosten und Möllmann erläutern, gibt es mit Verletzungen an der Wirbelsäule nach Unfällen oder bei einige klare Indikationen für Rückenoperationen. Bei verschleißbedingten Ursachen wie Bandscheibenvorfällen und sogar bei Instabilitäten könne hingegen auch eine konservative Behandlung erfolgreich sein und es hänge von Ausprägung, Ausmaß und Dauer von Beschwerden ab, welche Therapie ratsam sei. Nach den Infos der Ärzte stehen zahlreiche Verfahren zur Verfügung, um Rückenbeschwerden konservativ zu behandeln oder ihnen vorzubeugen, etwa Krankengymnastik, Physiotherapie, Sport (Schwimmen) und Akkupunktur.

Arzt sollte Beschwerden abklären

Wichtig: Halten Rückenschmerzen länger als 14 Tage an, sollte, wie Joosten und Möllmann raten, unbedingt ein Arzt aufgesucht werden, da sie auch von Organen wie Nieren, Herz oder Lunge ausgehen können. Schmerzmittel seien keine gute Wahl und sollten höchstens vorübergehend eingenommen werden. „Es ist wichtig, dass ein Arzt sondiert, ob zügiges Handeln oder eine Operation erforderlich sind“, sagt Joosten. „Aber in den meisten Fällen ist das bei Rückenbeschwerden nicht erforderlich und es bestehen geeignete Methoden, sie erst konservativ zu behandeln. Ob doch operiert werden muss, zeigt sich nach etwa sechs bis acht Wochen – so viel Geduld ist bei einer konservativen Behandlung erforderlich.“

