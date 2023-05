Rund 30 Mitarbeitende haben bei der Kampagne „Ich bin Pflege“ mitgemacht und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Mit ganz persönlichen Statements haben sie dabei ein vielseitiges und authentisches Stimmungsbild abgegeben.



Eine der Teilnehmenden ist Marina Bensmann. Sie arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Flexteam Pflege im Franziskus-Hospital Harderberg der Niels-Stensen-Kliniken. Das Flexteam Pflege gibt es jetzt seit 5 Jahren im Marienhospital Osnabrück, Christlichen Klinikum Melle, im Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln und im Franziskus-Hospital Harderberg.

Du bist Teil des Gemeinschafts-Filmprojekts. Was hat dich dazu gebracht, mitzumachen?

Marina Bensmann: Allgemein finde ich den Ansatz des Projektes spannend. Weg von der Schönmalerei, die man so oft in typischen Pflegekampagnen sieht. Ich hatte eine E-Mail bekommen, dass es das Projekt gibt und noch Mitarbeitende gesucht werden. Kurz danach habe ich eine Kollegin aus der Personalentwicklung beim Handball-Training unserer Töchter getroffen, sie hat mir dann mehr zu dem Projekt erzählt und mich so für das Projekt begeistert.

Dein Statement ist „Ich bin da.“ Was verbirgt sich dahinter?

Marina Bensmann: Ich habe länger überlegt, was ich bei meinem Statement ausdrücken möchte. Letztendlich wollte ich dann zum Ausdruck bringen, dass ich sowohl für meine Familie als auch für meine Arbeit da sein kann. Denn ich arbeite im Franziskus-Hospital im Flexteam Pflege. Durch die festen und planungssicheren Arbeitszeiten kann ich auf der einen Seite für meine Familie da sein, wenn sie mich braucht, aber auch für die Stationen und Patient*innen, wenn ich im Dienst bin.

Kannst du das Konzept des Flexteams genauer erklären?

Marina Bensmann: Der Leitspruch des Flexteams ist: „Arbeite nur zu den Zeiten, zu denen es dein Privatleben zulässt. Und darauf kannst du dich verlassen!“ Ich kann also meine Arbeitszeiten meinen Lebensbedingungen anpassen. Bei mir: ich arbeite, wenn meine Kinder in der Schule sind. Das Arbeitswochenende kann ich wählen und bin nicht an einen festen Rhythmus gebunden. Dafür erfahre ich erst kurz vorher, wo ich arbeite. Mir macht die Arbeit in den unterschiedlichen Abteilungen viel Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist. Manchmal ist das Umstellen eine Herausforderung, aber oft ist das auch eine Chance.

Was möchtest du mit deinem Beitrag zum Gemeinschafts-Filmprojekt bewirken?

Marina Bensmann: Ich wollte dem Flexteam Pflege ein Gesicht geben.

Den Kern der Kampagne bildet ein Spot, der alle Statements abbildet. Zudem sind viele kurze Einzelvideos enthalten, in denen die Teilnehmer*innen etwas über sich persönlich und ihre Stimmungslage erzählen. Alle Infos zur Kampagne gibt es auf www.ichbinpflege.com.

So unterschiedlich die Gefühle, Meinungen und Einstellungen unserer Mitarbeiter*innen zu ihrem Job als Pflegekraft auch sind – allen gemeinsam ist, dass ihnen ihr Beruf gerade deswegen oder eben trotzdem sehr am Herzen liegt. Und worin sie sich noch einig sind: Er würde ihnen noch viel mehr Freude machen, hätten sie noch mehr Kolleg*innen, die sie unterstützen. Deshalb schauen Sie gerne in unserem Karriereportal vorbei unter karriere.niels-stensen-kliniken.de.

