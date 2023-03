Das Knie ist eines der am meisten belasteten Gelenke des Körpers. Jeder Mensch macht jährlich rund 1,5 Mio. Schritte und eine Vielzahl von weiteren Bewegungen, bei denen teils eine Last vom acht- bis zehnfachen des Körpergewichts entsteht. Einfache Knorpelschäden oder ein Verschleiß des Knorpels, also eine Arthrose, können das komplexe Zusammenspiel von Ober- und Unterschenkel, Kniescheibe, Bändern und Menisken stören und für die Betroffenen jeden Schritt zur Qual werden lassen.

Es ist nicht genau bekannt, wie viele Menschen in Deutschland von Kniegelenksarthrosen betroffen sind, aber die Häufigkeit nimmt mit dem Alter zu und steigt etwa ab dem 40. Lebensjahr stetig an. Lassen sich die Beschwerden anfangs mit Bewegung, konservativen Therapien und Hilfsmitteln wie Schuheinlagen lindern, kommt für Erkrankte mit einer voll entwickelten Arthrose oft nur noch die Behandlung mit einem künstlichen Gelenkersatz infrage. Hierbei wird das natürliche Kniegelenk teilweise oder ganz durch ein Kunstgelenk (Prothese) aus speziellem Metall ersetzt.

Über „Moderne Knieendoprothetik“ informieren am Mittwoch, 15. März, 18 Uhr, PD Dr. Henning Stubbe und Dr. Tobias Schwering vom Marienhospital (MHO) der Niels-Stensen-Klinken im nächsten Vortrag der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ der Krankenhaus-Gruppe im NOZ-Medienzentrum am Breiten Gang. Der Vortrag ist wie gewohnt für Besucher zugänglich und kann gleichzeitig unter der Adresse www.noz.de/knieendoprothetik im Internet angesehen werden. ffn-Moderator Moritz Zachow führt durch den Abend. Nach dem Vortrag können die Ärzte angesprochen werden. Außerdem können wieder vorab Fragen eingereicht werden, deren Beantwortung sie nach Möglichkeit mit in den Vortrag einfließen lassen. Einsendungen sind per E-Mail über die Adresse gesundheit-im-gespraech@noz.de möglich.

Dr. Tobias Schwering und PD Dr. Henning Stubbe (l.) vom Marienhospital (MHO) der Niels-Stensen-Klinken klären über Kniegelenkprothesen auf. Foto: Niels-Stensen-Kliniken Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie Stubbe und Schwering berichten, werden in Deutschland jährlich etwa 170000 Knieprothesen implantiert und auch in der Abteilung für spezielle orthopädische Chirurgie am Natruper Holz gibt es viel Erfahrung mit solchen Eingriffen – jährlich werden mehrere Hundert Prothesenoperationen bei ihnen durchgeführt. Nach Ihrer Beschreibung profitieren die Patienten in der Regel sehr von solch einem Eingriff, weil die meisten Erkrankten hinterher von einer deutlichen Linderung ihrer Schmerzen berichten und fast alle die Operation wiederholen würden.

„Es bleibt eine ,große‘ Operation – aber es hat mit den Kniegelenksoperationen von vor 20 Jahren nicht mehr viel zu tun. Die Prothesen werden individuell an den Verschleiß und die Anatomie des Patienten angepasst ausgesucht und wir nutzen sogar einen Operationsroboter, der uns eine millimetergenaue Präzision ermöglicht“, erklärt Schwering, Sektionsleiter Endoprothetik in der Klinik für Orthopädie und Spezielle Orthopädische Chirurgie am Niels-Stensen-Standort Natruper Holz. [TS1]

Wie die beiden Ärzte erläutern, kann die Implantation einer Kniegelenksprothese angezeigt sein, wenn andere Behandlungsmethoden keine Linderung mehr bringen und Erkrankte von anhaltenden starken Schmerzen betroffen sind. Je nach Gelenkverschleiß und Behandlungsbedarf werden Teilprothesen oder Totalprothesen eingesetzt, die seit 2019 mit dem hochpräzisen robotergestützten Verfahren eingebracht werden. Besonderheit an dieser Operationstechnik ist die Möglichkeit die Gelenkoberfläche und die Bandspannung des Patienten im OP genau zu erfassen und ein virtuelles Modell zu erstellen. Hiermit kann der Operateur dann die Prothese einsetzen und so eine optimale Funktionsfähigkeit des Kunstgelenks erzielen und Schäden am Gewebe vermeiden.

Nach der Operation müssen die Erkrankten nach den Infos der beiden Mediziner etwa vier bis sechs Wochen lang an Gehstützen laufen, dann sollten sich die Bewegungsfähigkeit deutlich verbessert und das Schmerzempfinden merklich gelindert haben. Behandlungsziel sei es, Schmerzfreiheit zu erreichen. Wie Stubbe erläutert, können es sich Patienten aussuchen, ob sie in Vollnarkose oder nur mit örtlicher Betäubung operiert werden wollen – beide Anästhesieformen ließen es zu, dass sie sich innerhalb weniger Stunden nach einem Eingriff frei von Übelkeit oder Schwindel aufsetzen und dann aufstehen könnten. Nach den Operationen werden individuell abgestimmte Schmerzmittel verabreicht.

