Ablagerungen in Gefäßen, für die Rauchen, eine fettreiche Ernährung und Bewegungsmangel besondere Risikofaktoren sind, können, wie Heckenkamp erklärt, zu Verschlüssen führen, die Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere lebensbedrohliche Erkrankungen bedingen können. „Die Prognosen bei Gefäßerkrankungen sind häufig ebenso schlecht wie bei Tumoren“, warnt Heckenkamp, „aber es wird vielfach nicht oder nicht so aufmerksam auf sie geachtet. Jeder sollte sich bewusst machen, dass Gefäßerkrankungen schwere Folgen nach sich ziehen können.“

Im nächsten Vortrag der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ der Niels-Stensen-Kliniken klären Heckenkamp und Dr. Thorsten Theis, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie des MHO, über die Gefahren von Gefäßerkrankungen auf. Unter der Überschrift „Durchblutungsstörungen im Kopf und in den Beinen“ gehen sie auf Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten von Gefäßerkrankungen ein und beantworten Fragen. Der Vortrag findet am Mittwoch, 14. Juni, 18 Uhr, im NOZ-Medienzentrum, Breiter Gang 10-16, statt und wird gleichzeitig unter der Adresse www.noz.de/durchblutung im Internet übertragen. Der Eintritt ist frei und auch der Live-Stream kann frei zugänglich eingeschaltet werden. ffn-Moderator Moritz Zachow führt durch den Abend. Heckenkamp und Theis laden ausdrücklich dazu ein, dass Zuschauer in dem Vortrag oder anschließend Fragen stellen. Wahlweise können Fragen auch vorab per E-Mail über die Adresse gesundheit-im-gespraech@noz.de eingesandt werden. Die Ärzte lassen die Beantwortung dann nach Möglichkeit gleich in den Vortrag einfließen.

Wie Heckenkamp und Theis erläutern, gehören Gefäßleiden zu den Volkskrankheiten. Sie können das arterielle System, das den Blutfluss in den Körper leitet, ebenso wie die Venen als ableitende Gefäße betreffen. Nach aktuellen Daten sind in Deutschland allein über vier Millionen Menschen an einer Arteriosklerose erkrankt, also an einer fortschreitenden Verengung und Verkalkung der Arterien. Und von Thrombosen, also akuten Verschlüssen in Venen, sind über 900000 Menschen betroffen. Auch die Periphere Arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), die umgangssprachlich Schaufensterkrankheit oder Raucherbein genannt wird, ist ein weit verbreitetes Leiden. Drei bis zehn Prozent aller Erwachsenen sind daran erkrankt, wobei der Anteil mit zunehmendem Alter deutlich steigt.

Risikofaktoren begünstigen Verkalken von Gefäßen

Nach den Angaben der Ärzte hängt es mit dem Alterungsprozess zusammen, dass Gefäße verkalken, so dass sich damit verbundene Erkrankungen häufiger bei älteren Menschen einstellen. „Arteriosklerose betrifft in den meisten Fällen Menschen in einem fortgeschrittenen Lebensalter ab etwa 60 Jahren“, sagt Heckenkamp. „Es gibt aber auch 40-Jährige, bei denen sich Anzeichen für verengte Gefäße bereits abzeichnen.“ Risikofaktoren wie Rauchen, wenig Bewegung, erhöhte Blutfette oder Vorerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes mellitus begünstigen nach seinen Worten das Verkalken von Gefäßen. Zudem spielt die Vererbung eine Rolle.

Wie er und Theis raten, sollten ältere Menschen und Angehörige von Risikogruppen bereits in mittlerem Alter den Zustand ihres Gefäßsystems regelmäßig kontrollieren lassen. „Das geht einfach mit Ultraschall und kann bei vielen Hausärzten gemacht werden“, sagt Heckenkamp. Bei Auffälligkeiten sei der Weg zu einem Spezialisten für Gefäßmedizin empfehlenswert. „Und dann ist bei Gefäßerkrankungen die Prophylaxe ein ganz wichtiger Aspekt. Bereits vorher, indem Rauchen und weitere Risikofaktoren möglichst vermieden werden. Rechtzeitig erkannte Gefäßerkrankungen lassen sich in vielen Fällen noch durch eine Umstellung der Lebensweise aufhalten. Je nach Schwere bestehen mit Medikamenten und – falls erforderlich – mit begleitender Chirurgie, die heute meist minimalinvasiv gemacht wird, gute Möglichkeiten für eine Behandlung.“

Die Klinik für Gefäßchirurgie des MHO versorgt nach den Infos von Heckenkamp und Theis jährlich rund 1800 Patienten stationär und 4600 Erkrankte ambulant. Als zertifiziertes Gefäß- und Aortenzentrum ist die Klinik für die Diagnose und Therapie von allen Erkrankungen aus diesem Bereich besonders gut aufgestellt. Das ärztliche Team umfasst zehn Mediziner, wobei Heckenkamp nach der Focus- und auch der Stern Ärzteliste zu den Top-Spezialisten für Gefäßchirurgie und Schaufensterkrankheit gehört.