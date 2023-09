Wie Vorhofflimmern entsteht und sich erkennen und behandeln lässt, darum geht es am nächsten Informationsabend der Reihe „Gesundheit im Gespräch“ des Marienhospitals (MHO) der Niels-Stensen-Kliniken. Prof. Dr. Peter Milberg, PD Dr. Dirk Dechering und PD Dr. Simon Kochhäuser, die das Herzkatheterlabor für Elektrophysiologie (EPU) der Kardiologie des MHO leiten, erläutern dabei die Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten von Vorhofflimmern und beantworten Fragen von Gästen und Internetteilnehmern. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. September, 18 Uhr, im NOZ-Medienzentrum, Breiter Gang 10-16, statt und wird gleichzeitig unter der Adresse www.noz.de/vorhofflimmern im Internet übertragen. Der Eintritt ist wie immer frei und auch der Live-Stream kann frei zugänglich eingeschaltet werden. ffn-Redakteur Moritz Zachow moderiert das Gespräch. Fragen an die Ärzte können bereits zuvor per E-Mail über gesundheit-im-gespraech@noz.de eingesandt werden.

Wie Milberg, Dechering und Kochhäuser erklären, geht Vorhofflimmern auf unkontrollierte elektrische Impulse im Reizleitungssystem des Herzens zurück. Vorhöfe und Herzkammern geraten dabei aus dem Takt und obwohl das Herz in der Regel zu schnell schlägt, nimmt seine Leistung ab und es pumpt weniger Blut durch den Körper. Weil sich die Vorhöfe dabei schlechter entleeren, besteht das Risiko, dass sich Blutgerinnsel bilden, die, wenn sie ins Gehirn gespült werden, Schlaganfälle auslösen können. Tritt das Flimmern häufiger auf oder hält lange an, kann es das Herz dauerhaft schädigen und etwa Folgeerkrankungen wie eine Herzschwäche nach sich ziehen. Im weiteren Verlauf kann es auch dauerhaft auftreten.

Nach den Angaben der Fachärzte für Innere Medizin und Kardiologie kommt es vor, dass jüngere Menschen von Vorhofflimmern betroffen sind, etwa Leistungssportler oder durch übermäßigen Alkoholkonsum (Holiday-Heart-Syndrom), aber in der Regel erkrankten daran ältere Menschen ab 65 Jahren und das Risiko steige mit der Anzahl der Lebensjahre weiter an. Vorhofflimmern kann, wie sie erläutern, von Vorerkrankungen am Herzen oder anderen Organen ausgelöst werden, etwa Bluthochdruck, Herzklappenfehlern, Infarkten und auch Herzschwächen. Daneben besteht durch Schilddrüsenüberfunktionen, Schnarchen bzw. nächtliche Atemstillstände und Diabetes mellitus eine erhöhte Gefahr und ganz allgemein begünstigen Übergewicht, Rauchen und häufiger Alkoholkonsum das Auftreten.

v.l: Prof. Dr. Peter Milberg, PD Dr. Simon Kochhäuser und PD Dr. Dirk Dechering informieren über die Behandlungsmöglichkeiten von Vorhofflimmern. Foto: Niels-Stensen-Kliniken

Ärztliche Untersuchung notwendig

Bemerkbar macht sich Vorhofflimmern nach den Infos der MHO-Spezialisten häufig durch Symptome wie plötzlichem Schwächegefühl, Herzrasen, unregelmäßigem Herzschlag, Herzschmerzen, Atemnot und Ängsten. Solche Anzeichen müssten aber, wie sie betonen, nicht in allen Fällen auftreten. Nach ihrer Erfahrung haben etwa 20 Prozent der Betroffenen, bei denen Vorhofflimmern festgestellt wird, keine Symptome gespürt. Wie sie berichten, sind bereits jetzt rund zwei Millionen Erkrankte in Deutschland bekannt. Durch das steigende Lebensalter sei in der nahen Zukunft noch eine deutliche Zunahme zu erwarten.

Zur sicheren Diagnose sei eine ausführliche ärztliche Untersuchung mit einem Langzeit-EKG notwendig, so die Ärzte, wobei Anzeichen durch regelmäßiges Pulsmessen (bzw. ständig per Smartwatch) bemerkt werden könnten. Heilen lasse sich Vorhofflimmern nicht, aber wenn es erkannt werde, gebe es gute Behandlungsstrategien, mit denen sich Beschwerden lindern und das Risiko von Folgeerkrankungen wie Schlaganfällen senken ließen. Neben Therapien mit Medikamenten bietet sich nach ihren Infos in vielen Fällen ein minimalinvasiver Eingriff an, die sogenannte Katheterablation, bei der ein winziger Teil der Leiterbahnen in der linken Vorkammer mittels Strom, Hitze oder Kälte verödet wird, so dass er hinterher keine oder wenige falsche Impulse mehr weitergeben kann.

Die Ärzte gehen an dem Abend im NOZ-Medienzentrum umfassend auf die Erkrankung und alle Fragen zum Thema ein. In dem dreigeteilten Vortrag greift PD Dr. Dirk Dechering den Bereich Ursachen und Prävention auf, Prof. Dr. Peter Milberg spricht über Katheterablation und Medikamententherapien und PD Dr. Simon Kochhäuser erklärt die gerinnungshemmenden Medikamente, die bei den Behandlungen zum Vorbeugen von Schlaganfällen verordnet werden.