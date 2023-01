Das Team der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie freut sich besonders über die Anerkennung. Foto: Niels-Stensen-Kliniken up-down up-down Hohe Auszeichnung für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie Freude am Marienhospital Osnabrück über D.A.F.-Siegel Von Niels-Stensen-Kliniken | 13.01.2023, 06:00 Uhr

Die Fuß- und Sprunggelenkchirurgie am Marienhospital Osnabrück – Standort Natruper Holz – ist ausgezeichnet worden. Das Zentrum unter Leitung von Dr. med. Jens Bischoff in der Klinik für Orthopädie und Spezielle Orthopädische Chirurgie (Chefarzt Prof. Dr. med. Steffen Höll) ist eines von nur 17 in ganz Deutschland und das einzige in einem Umkreis von über 100 Kilometern mit einer Maximalversorgung in diesem Bereich.