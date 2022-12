Zahnimplantate bestehen meist aus Titan bzw. Titanlegierungen und sind in der Mehrzahl schraubenförmige Zylinder, die fest in den Kieferknochen eingebracht werden und dann dauerhaft und stabil mit dem Knochen verwachsen. Als quasi „künstliche Zahnwurzel“ kann darauf dann ein Zahnersatz befestigt werden, der auch der vollen Kaukraft standhält. Dabei reicht das Spektrum von festsitzendem Zahnersatz wie einzelnen Zahnkronen und Brücken bis zu herausnehmbaren Lösungen wie Teil- und Totalprothesen.

Zahnimplantate sind normalerweise Privatleistungen, werden also von der Krankenkasse nicht übernommen. Die Kosten variieren erheblich. „Die offenen Fragen werden individuell mit dem Patienten besprochen und im Vorfeld ein verbindlicher Kostenvoranschlag erstellt.“, so PD Dr. Dr. Wermker, Chefarzt der Klinik für MKG-Chirurgie am Klinikum Osnabrück. Zudem gibt es besondere Fälle, z.B. wenn die Patienten an einem Tumor im Kopf- Hals-Bereich erkrankt waren, nach Unfällen und auch bei Fehlbildungen. In diesen Fällen wird ein Großteil der Kosten, ggf. sogar komplett, von der Krankenkasse übernommen.

„Bei der Beantragung unterstützen wir unsere Patienten natürlich“, so Wermker. „Gerade für die sogenannte kaufunktionelle Rehabilitation – damit Essen, Sprechen und Schlucken möglichst gut funktionieren – unserer vielen Tumor- und Unfallpatienten sind Implantate ein echter Segen, da sonst ein schöner und belastbarer Zahnersatz oft nur unzureichend machbar wäre.“

Nichtsdestotrotz bleiben nicht selten typische Fragen offen:

Was sind die Vorteile von Implantaten gegenüber anderen Lösungen?

Der Zahnersatz sitzt definiert und belastbar. Damit ist eine Kaufunktion wie mit den eigenen Zähnen erreichbar – insbesondere bei festsitzenden Versorgungen, die nicht herausgenommen werden müssen. Zudem können vorhandene gesunde Zähne geschont werden und müssen nicht beschliffen werden. Über 90% der Implantate erfüllen auch nach über 15 Jahren ihren Dienst einwandfrei.

Welche Pflege und Kontrollen sind notwendig?

Nach der kompletten Versorgung führen wir meist nach 3 Monaten eine Kontrolluntersuchung durch, danach im Abstand von 6 Monaten. Eine optimale Mundhygiene und Pflege sind wie bei natürlichen Zähnen notwendig. Ich gelte als „Risikopatient“.

Sind da überhaupt Zahnimplantate möglich?

In vielen Fällen ist auch bei Einnahme von Blutverdünnern, Rheuma- oder anderen Medikamenten sowie bei Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen eine Implantatversorgung möglich.