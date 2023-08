In der Veranstaltung am 7. September um 18.00 Uhr geht es um das Thema „Darmbeschwerden und Darmgesundheit“ und alles, was damit zusammenhängt. Dieses Mal mit dabei sind PD Dr. Johannes Rey, Chefarzt der Medizinischen Klinik II und Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, sowie PD Dr. Jürgen Tepel, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Willkommen sind alle, die Interesse an dem Thema haben, egal ob sie selbst betroffen sind oder nicht.

Die Symptome, die auf Darmbeschwerden hinweisen könnten, sind weit gefächert. Bauchschmerzen, Durchfall oder Blähungen sind typische Beschwerden, die vermutlich jeder kennt. Doch diese Beschwerden bedeuten nicht automatisch, dass der Darm die Schuld daran trägt.

PD Dr. Johannes Rey (l.) und PD Dr. Jürgen Tepel beantworten Fragen rund um das Thema Darmbeschwerden und Darmgesundheit. Foto: Klinikum Osnabrück

Allgemein unterscheidet man zwischen drei unterschiedlichen Arten von Beschwerden: funktionelle oder chronische Erkrankungen sowie Divertikulitis. Bei funktionellen Darmerkrankungen liegt keine organische Ursache vor. Typisch dafür sind Bauchschmerzen, Verstopfung oder Durchfall. Chronische Darmerkrankungen sind beispielsweise Morbus Cron und Colitis Ulcerosa, also chronische Entzündungen des Darms. Bei einer Divertikulitis liegen Ausstülpungen der Darmwand vor. Diese werden meist von Schmerzen im Unterbauch und Verdauungsproblemen begleitet. Auch Unverträglichkeiten können Beschwerden hervorrufen.

Während der Veranstaltung soll jeder dazu ermutigt werden, über mögliche Beschwerden zu sprechen und sich auch mit anderen Betroffenen auszutauschen. Zusätzlich geben die Ärzte allgemeine Tipps, was man Sinnvolles und Gutes für den Darm tun kann, damit dieser gesund bleibt.

Die Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch Online über noz.de möglich. Interessierte können den Livestream unter noz.de/darmgesundheit verfolgen oder direkt in der Akademie des Klinikums Osnabrück (Am Finkenhügel 1, 49076 Osnabrück) teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.