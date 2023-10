In einer „Gesundheitswoche“ liefen Vorträge sowie Kurs- und Mitmachangebote aus allen Bereichen von Fitness bis Stressbewältigung, an denen sich die Mitarbeiter des Hauses beteiligen konnten. Alles in allem standen über 20 Angebote auf dem Programm. Neben Yoga und Outdoor-Naturtraining gab es zudem viele Vorträge zu Themen wie Schlaf/Atmung, Resilienz und Achtsamkeit sowie Sport-/Bewegungssprechstunden. Dabei wurden viele Themen angesprochen und vermittelt, die zum Erhalt der Gesundheit im Arbeitsalltag wichtig sind.

Den Abschluss bildete ein „Tag der Familie“ mit Angeboten zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, bei dem eine Nachmittagsbetreuung für Kinder mit einer Kunstaktion lief. Die Woche wurde von Dr. Stephanie Nobis und ihrem Team von der Abteilung Personalentwicklung und Betriebliches Gesundheitsmanagement (PE/BGM) organisiert.

Die Kurse wurden bei schönem Wetter draußen auf einer Wiese am Klinikum durchgeführt. Foto: Klinikum Osnabrück Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie BGM-Mitarbeiterin Andrea Just erklärte, gab es in der Vergangenheit einzelne Gesundheitstage mit solchen Angeboten für die Mitarbeitenden. Die Woche mit den drei Aktionstagen sei aufgelegt worden, um mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, die wichtigen (Gesundheits-)Themen noch umfassender zu vermitteln und noch bessere Zugänge zu den BGM-Angeboten zu schaffen, die das Klinikum ständig für die Mitarbeitenden vorhält. Dabei reicht das Spektrum von Babyschwimmen und Bewegungsangeboten für Kinder über Yoga und Resilienz-Kurse bis zu Hilfen in besonderen Lebenssituationen. Außerdem bestehen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in ganz vielen Bereichen an der Akademie des Klinikums.

„Wir sind KOStbar“

Die Gesundheitswoche stand unter dem Projektnamen „Wir sind KOStbar“– ein Projekt der Personalentwicklung und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, welches von Sommer 2022 bis zum Sommer 2024 am Klinikum läuft. Mit dem Projekt sollen die Mitarbeitenden als kostbarer Bestandteil des Klinikums wertgeschätzt und die Gesundheit und das Wohlbefinden in den Mittelpunkt gestellt werden. Hierfür werden den Mitarbeitenden die vielfältigen Angebote der PE/BGM vorgestellt. Jedes Team hat die Möglichkeit im Rahmen des Projekts eine Aktion für sich zu buchen (z.B. ein Resilienz-Kurs, Rücken-Checks, Supervisionen). Finanziell unterstützt wird das Projekt durch die AOK Niedersachsen.

Um auch zukünftig Belastungsschwerpunkte und Veränderungsansätze herauszustellen, startete direkt zu Beginn der Gesundheitswoche eine Mitarbeiterbefragung. Diese wird nach Befragungsende den Mitarbeitenden vorgestellt und daraufhin werden geeignete Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit abgeleitet und initiiert. Das kostbarste Gut im Krankenhaus sind die Mitarbeitenden – dies will das Klinikum Osnabrück weiter forcieren.