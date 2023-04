Mit dem Betreuungsmodell des „Hebammenkreißsaals“ besteht im Klinikum bereits seit 2009 die Möglichkeit, dass Kinder unter hausgeburtähnlichen Bedingungen zur Welt kommen können, bei denen die Entbindungen ausschließlich von Hebammen geleitet werden und nur bei Komplikationen auf ärztliche Unterstützung zugegriffen wird.

Wie Anke Kramer und Anja Wille, die beiden Leiterinnen des Hebammen- Teams des Klinikums, berichten, wünschen es sich viele Frauen, ihre Kinder bei natürlichen Geburten zur Welt zu bringen und wollen gleichzeitig nicht auf die medizinische Versorgung einer modernen Geburtsklinik verzichten. Nach ihren Angaben ist das Interesse an natürlichen Geburten in der Zeit mit dem Corona-Virus merklich gestiegen und entsprechend sei auch die Anzahl der hebammengeleiteten Entbindungen im Klinikum von 60 auf zuletzt über 80 jährlich deutlich nach oben gegangen. Kramer und Wille gehen davon aus, dass die Zahlen künftig weiter steigen werden – zumal das Klinikum weithin die einzige Geburtsklinik ist, die einen „Hebammenkreißsaal“ anbietet. „Wir waren die erste Geburtshilfe in Niedersachsen, die das Betreuungsmodell eingeführt hat“, so die Leitende Hebamme Anke Kramer. „Nach uns sind Hannover und Hildesheim hinzugekommen, aber in einem weiten Umkreis sind wir bis jetzt das einzige Haus mit einem „Hebammenkreißsaal“. In Nordrhein- Westfalen werden sie jetzt landesweit aufgebaut – aber zurzeit gibt es auch in Münster noch keinen, sondern erst wieder in Gütersloh.“

„Wir wurden beim Neubau immer mit einbezogen“

Wie Kramer und Wille erläutern, wurde das integrative Betreuungsmodell des „Hebammenkreißsaals“ beim Neubau der Abteilung mitberücksichtigt. Das 31-köpfige Hebammen- Team sei von Anfang an mit in die Konzeption der Abteilung eingebunden gewesen und in der 2-jährigen Neuer Kreißsaal bietet viel Raum für werdende Eltern Bauzeit sei nun etwas entstanden, das vom Zuschnitt der Räume bis zur Ausstattung optimal zum Kinderkriegen und damit auch für ihr Tun ausgelegt sei. „Es beginnt bereits bei der Größe der Entbindungszimmer“, beschreibt die stellvertretende Leitende Hebamme Anja Wille. „Sie bieten nun alle eine so große Bewegungsfreiheit und sind so ausgestattet, dass die Frauen zwischen allen erdenklichen Wehen- und Gebärpositionen wählen können.“

Entbindungswannen und helle, offene Räumlichkeiten - Der neueKreißsaal im Klinikum Osnabrück vereint Funktionalität mit einer Wohlfühlatmosphäre. Foto: Klinikum Osnabrück

Auch gebe es nun zwei Zimmer mit einer Entbindungswanne und zwei weitere Zimmer seien noch zusätzlich zur Dusche mit einem gemeinsam zugänglichen Bad mit Entspannungswanne ausgestattet. Laut Kramer wurde es bereits bei der Raumaufteilung berücksichtigt, den Entbindungsbereich der Kreißsaal- Abteilung räumlich weit von Untersuchungszimmern und anderen Räumen für den ambulanten Betrieb zu trennen. „Die Frauen sollen sich vor der Geburt in einer besonders ruhigen Umgebung befinden. Es ist besonders wichtig, dass sie ungestört sind, damit nicht die Ausschüttung des Entbindungshormons Oxytocin unterbrochen wird. Das kann, wie wir sagen, ein ,scheues Reh’ sein.“

Eigene Operationssäle

Eine weitere wichtige Verbesserung ist es nach den Worten von Kramer und Wille, dass die Kreißsaal-Abteilung eigene Operationssäle in direkter Nachbarschaft der Entbindungszimmer bekommen hat, so dass nun in Notsituationen unmittelbar ärztliche Interventionen erfolgen können. „Eingriffe sind dadurch noch schneller als vorher möglich, weil der Weg in den Zentral-OP entfällt“, verdeutlicht Kramer. „Außerdem schafft es einen nahtlosen Übergang zwischen hebammengeleiteten und arztassistierten Geburten, so dass es auch noch eine weitere Verbesserung für das Betreuungsmodell des „Hebammenkreißsaals“ bedeutet.“

Beim Ausbau der Abteilung, so Kramer, sei es die Zielsetzung gewesen, Entbindungen zu ermöglichen, die sich so natürlich wie möglich und nach allen Arten von individuellen Wünschen gestalten lassen könnten – und bei denen gleichzeitig bei Bedarf jede Art von Unterstützung für die Frauen oder Kinder bis zur spezialisierten Notarzt-Versorgung für Neugeborene abrufbar sei. In dieser Struktur sei die neue Abteilung besonders gut für das Betreuungsmodell des „Hebammenkreißsaals“ geeignet. Nach Meinung von Kramer und Wille bedeutet es eine große Verbesserung für die gebärenden Frauen, weil es ihnen eine echte freie Wahl zwischen hebammengeleiteten oder arztassistierten Geburten ermögliche, ohne dass sie wie bei einer Hausgeburt auf ein klinisches Notfall-„Backup“ verzichten müssten.

Im neuen Kreißsaal werden Eltern und Neugeborene herzlich aufgenommen. Foto: Klinikum Osnabrück

Individuelle Betreuung der werdenden Eltern

Nach ihren Erfahrungen entspricht das Versorgungsmodell dem Wunsch vieler Frauen nach einer intensiven Betreuung und einer interventionsarmen Geburt ohne u.a. Wehenmittel, Dammschnitt, Saugglocke oder der Narkose mittels Periduralanästhesie (PDA). Nach ihren Angaben können sich gesunde Frauen für das Betreuungsmodell entscheiden, die nach unauffälligem Schwangerschaftsverlauf eine unkomplizierte Geburt erwarten können. Die Betreuung setzt bereits in der vorgeburtlichen Phase ein, in der die Frauen beispielsweise darauf vorbereitet werden, Schmerzen aus eigener Kraft durch Bewegung, Atmung und Entspannung zu bewältigen.

Im interdisziplinären Team der Geburtshilfe des Klinikums wird es vorher geprüft, ob solche Entbindungen komplikationsfrei möglich sind. Frauen können sich im Verlauf der Schwangerschaft und bei der Geburt jederzeit anders entscheiden und bei Auffälligkeiten sind ärztliche Interventionen stets gesichert. Wer sich für eine solche Entbindung interessiert, kann sich bei der Anmeldung zur Geburt im Klinikum danach erkundigen oder sich in der Hebammensprechstunde unter Tel. 0541 405-9100 dazu beraten lassen.

Eins-zu-Eins-Betreuung

Nach den Worten von Kramer und Wille erreicht es das „Hebammenkreißsaal“- Modell, dass in den meisten Fällen eine Eins-zu-Eins- Betreuung von Schwangeren durch nur eine Hebamme möglich ist. „Es wird von vielen Frauen angenehmer empfunden, wenn unter der Geburt nur eine Hebamme für sie zuständig ist. Außerdem belegen Studien, dass eine umfangreiche Betreuung durch Hebammen die Kaiserschnittrate senkt. Sie werden heute zwar vielfach gemacht, sind und bleiben aber große Operationen“, so Kramer.

Dank der modernen Ausstattung ist das Kreißsaal-Team auf alles vorbereitet. Foto: Klinikum Osnabrück

Schöner Nebeneffekt: Solche Kreißsäle, in denen sie Geburten leiten können, sind ein attraktives Einsatzfeld für Hebammen. Damit, so glauben Kramer und Wille, könne das Klinikum guter Hoffnung sein, dass sich von den Berufsstartern, die das neue Hebammenstudium u.a. an der Hochschule Osnabrück mit Praxiseinsätzen im Klinikum absolvieren, auch künftig welche für den Finkenhügel als Arbeitsort interessieren werden. Gute Aussichten für das Klinikum Osnabrück.