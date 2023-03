Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Klinikum im Dialog“ möchte das Klinikum Osnabrück gezielt mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog treten, um über wichtige Gesundheitsthemen zu informieren. Statt einem einfachen Vortrag geht es darum, einen Raum für Diskussionen und Fragen zu schaffen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dadurch die Chance, Antworten auf alle Fragen zu erhalten, die ihnen unter den Nägeln brennen.

Die Veranstaltung findet drei Mal im Jahr statt. An jedem Termin wird ein anderes Kernthema behandelt. Um die Teilnahme auch Interessierten außerhalb von Osnabrück zu ermöglichen, findet die Veranstaltung sowohl in Präsenz als auch Online über noz.de statt. Wer live vor Ort sein möchte, kann die Veranstaltung direkt auf dem Klinik Campus in der Akademie des Klinikums Osnabrück besuchen. Dort sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz nah am Geschehen!

In der Auftaktveranstaltung am 20. April um 18.00 Uhr geht es um das Thema Geburtshilfe. Passend zur Eröffnung des neuen Kreißsaals informieren der Vortragende Priv.-Doz. Dr. Dr. Yves Garnier und eine Hebamme rund um das Thema Geburt. Interessierte können den Live-Stream unter noz.de/geburtshilfe verfolgen oder direkt in der Akademie des Klinikums Osnabrück teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.