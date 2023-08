Der Gesprächskreis zum Thema Krebs, veranstaltet vom Krebskompetenzzentrum Osnabrück in Zusammenarbeit mit der Krebsberatungsstelle Osnabrück, geht in die nächste Runde. In der vierteiligen Veranstaltungsreihe erfahren Krebsbetroffene und Angehörige Wissenswertes zum Thema Krebs. Die Veranstaltungsreihe bietet außerdem Raum für den Austausch über persönliche Erfahrungen und Fragen.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, dementsprechend ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, verbindlich für alle vier Termine. So kann eine vertrauliche und persönliche Gesprächsatmosphäre entstehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich für den Kochabend fällt ein Kostenbeitrag in Höhe von 15 Euro an.

„Diagnose Krebs – wie sag ich’s meiner Familie?“

Mittwoch, 30.08.2023, 16:00 - 18:00 Uhr

Mit Wem kann ich reden, wann/wie soll ich Familie/Freunde einbeziehen, welche Strategie ist die richtige?



Referentin: Nicole Heckerodt, Psychologin(M.Sc.) psychosoziale Krebsberatungsstelle Osnabrück





„Der Tumor ist raus- bin ich jetzt geheilt?“

Mittwoch, 06.09.2023, 16:00 - 18:00 Uhr



Welche Rolle hat die Chirurgie in der Krebstherapie? Ist eine OP nicht immer die beste Methode?



Referent: PD Dr. Jürgen Tepel, Chefarzt der Klinik für Allgemein,- Viszeral- und Thoraxchirurgie, Klinikum Osnabrück





„Kurkuma, Mistel, grüner Tee –was hilft mir während der Chemotherapie?“

Mittwoch, 13.09.2023, 16:00- 18:00 Uhr

Muss es denn überhaupt eine Chemotherapie sein? Was bewirken naturheilkundliche Mittel



Referentin: Dr. Corinna Petz, Chefärztin der Klinik für Onkologie, Klinikum Osnabrück





„Genussvoll Essen- gestärkt gegen Krebs“

Mittwoch, 20.09.2023, 15:30 - 19:30 Uhr

Gemeinsam kochen, gemeinsam genießen und praktische Tipps bekommen (Kostenbeitrag Lebensmittel: 15,-€ /Pers)

Referentinnen: Ernährungsmanagerinnen clinical nutrition B.sc., Klinikum Osnabrück

Mehr Informationen: Infos zur Vorttragsreihe Veranstalter: Krebskompetenzzentrum Klinikum Osnabrück in Zusammenarbeit mit der psychosozialen Krebsberatungsstelle der Osnabrücker Krebsstiftung Veranstaltungsort: Krebsberatungsstelle Osnabrück, Heger Str. 7-9, 49074 Osnabrück / Kochabend in der Therapieküche im Klinikum Osnabrück Teilnahme: Kostenlos (bis auf den Kochabend) Anmeldung dringend erforderlich! Verbindlich für alle vier Termine, damit eine vertrauliche und persönliche Gesprächsatmosphäre entstehen kann Anmeldung, Information und Kursleitung: Sigrid Ahlhorn, Klinikum Osnabrück, Telefon 0541 405-6115, sigrid.ahlhorn@klinikum-os.de.