Magnet4Europe Klinikum Osnabrück möchte Patientenversorgung noch weiter verbessern 13.10.2023, 01:00 Uhr Durch internationale Austausche nach u.a. Antwerpen in Belgien erhalten die Mitarbeitenden einen Einblick in die „Magnet-Welt". Foto: Klinikum Osnabrück

Das Zertifikat Magnetkrankenhaus® steht für hervorragende Arbeitsbedingungen, effiziente Prozesse und eine hohe Qualität der Patientenversorgung. Weltweit dürfen ca. 600 Krankenhäuser den Titel Magnetkrankenhaus® tragen, der von dem American Nurses Credentialing Center (ANCC) vergeben wird. In Europa gibt es momentan zwei, in Antwerpen und Nottingham, in Deutschland kein einziges Magnetkrankenhaus.