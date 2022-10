Aber was bedeutet „Gemeinsam.“ für die Arbeit am Klinikum Osnabrück, vielmehr noch für die Menschen, die hier Tag für Tag arbeiten? Bei fast 3.000 Mitarbeitenden und etwa 100.000 Patientinnen und Patienten jedes Jahr hat vermutlich jeder Einzelne seine ganz eigene Definition von „Gemeinsam.“. Für den einen ist es die Zusammenarbeit im Team, für einen anderen die interdisziplinäre Ergänzung auf dem Medizin-Campus und für einen dritten möglicherweise der gemeinsame Weg mit den Patientinnen und Patienten. „Gemeinsam.“ Erfolge feiern, „Gemeinsam.“ trauern und „Gemeinsam.“ neue Wege gehen.

Im Zuge der Umsetzung der Kampagne wurden Mitarbeitende aus vielen Bereichen für ein Fotoshooting akquiriert. So entstand über mehrere Shooting-Tage ein großes Motiv, aus dem sich viele unterschiedliche Einzelmotive ergeben. Die Botschaft dahinter: Auch wenn man allein oder nur in einem kleinen Team ist, braucht es für den Erfolg am Klinikum immer das große Ganze. Alle Akteurinnen und Akteure liefern einen unverzichtbaren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens, jeder ist unverzichtbar. Egal ob Verwaltungsmitarbeiter, Pfleger, Malerin oder Assistenzarzt.

Ziel ist, dass so viele Mitarbeitende wie möglich Teil der Kampagne werden, zum Beispiel über selbstgedrehte Videos oder Social Media. Das Ganze ist langfristig angelegt und wird kontinuierlich ausgeweitet.

