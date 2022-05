FOTO: Klinikum Osnabrück Von Babyschwimmen bis Yoga für Kinder Klinikum Osnabrück baut familienfreundliche Angebote für Mitarbeitende weiter aus 24.05.2022, 12:06 Uhr

Im Klinikum Osnabrück geht es in Sachen Familienfreundlichkeit immer weiter voran: Die Arbeit in einem Krankenhaus bringt besondere Herausforderungen mit. Um Arbeit und Familienleben unter einen Hut zu bekommen, hat das Klinikum die flankierenden Angebote für Mitarbeitende mit Kindern oder in besonderen Lebenssituationen in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut.